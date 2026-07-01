AGENDA · Fontaine-lès-Vervins
EBOUEUR, Médiathèque Henry Duflot, Fontaine-lès-Vervins
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Henry Duflot · Fontaine-lès-Vervins
Informations pratiques
EBOUEUR Samedi 19 septembre, 15h30 Médiathèque Henry Duflot Aisne
Théâtre Inexorable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Impromptu spectacle : EBOUEUR
Spectacle en extérieur – Tout public – Durée : 55 minutes
Médiathèque Henry Duflot 18 rue du vieux château Fontaine-les-Vervins Fontaine-lès-Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreinexorable@gmail.com »}]
Théâtre dans la rue
Théâtre Inexorable – Photo : Manon Briatte