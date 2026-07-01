EBOUEUR, Médiathèque Henry Duflot, Fontaine-lès-Vervins

Informations pratiques

EBOUEUR Samedi 19 septembre, 15h30 Médiathèque Henry Duflot Aisne

Théâtre Inexorable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Impromptu spectacle : EBOUEUR

Spectacle en extérieur – Tout public – Durée : 55 minutes

Médiathèque Henry Duflot 18 rue du vieux château Fontaine-les-Vervins Fontaine-lès-Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreinexorable@gmail.com »}]

Théâtre dans la rue

Théâtre Inexorable – Photo : Manon Briatte