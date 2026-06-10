Guemps

Brocante à Guemps

Guemps Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Chaque année,le village de Guemps s’anime au rythme de sa traditionnelle brocante.

Devenu un rendez-vous incontournable pour les habitants et les visiteurs de passage, cet événement rassemble de nombreux exposants, particuliers comme professionnels.

C’est l’occasion idéale pour flâner dans les rues, chiner des objets insolites, des vêtements vintage, des livres anciens ou des jouets d’enfance.

Que vous soyez un collectionneur averti à la recherche de la perle rare ou simplement curieux de dégoter de bonnes affaires, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette ambiance chaleureuse et brocanteuse. .

Guemps 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 82 20 54

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English :

L’événement Brocante à Guemps Guemps a été mis à jour le 2026-06-10 par CPETI Région Audruicq