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AGENDA · Jaméricourt

Brocante à Jaméricourt Jaméricourt

dimanche 6 septembre 2026 · Jaméricourt

Brocante à Jaméricourt Jaméricourt

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
rue du Clos de l'Abbaye
Ville
60240 Jaméricourt
Département
Oise
Tarif
3 3 Tarif de base plein tarif

Jaméricourt

Brocante à Jaméricourt

rue du Clos de l’Abbaye Jaméricourt Oise

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Brocante à Jaméricourt
Buvette et food truck, balade à poney
Brocante à Jaméricourt
Buvette et food truck, balade à poney   .

rue du Clos de l’Abbaye Jaméricourt 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 30 06 37 08  jessgab07@gmail.com

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English :

Jaméricourt Flea Market
Refreshment stand and food truck, pony rides

L’événement Brocante à Jaméricourt Jaméricourt a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre