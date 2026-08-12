Informations pratiques

Jaméricourt

Brocante à Jaméricourt

rue du Clos de l’Abbaye Jaméricourt Oise

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Brocante à Jaméricourt

Buvette et food truck, balade à poney

Brocante à Jaméricourt

Buvette et food truck, balade à poney .

rue du Clos de l’Abbaye Jaméricourt 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 30 06 37 08 jessgab07@gmail.com

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English :

Jaméricourt Flea Market

Refreshment stand and food truck, pony rides

L’événement Brocante à Jaméricourt Jaméricourt a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre