Brocante à la Tuilerie Tuilerie Varennes-Saint-Sauveur
Brocante à la Tuilerie Tuilerie Varennes-Saint-Sauveur dimanche 19 juillet 2026.
Varennes-Saint-Sauveur
Brocante à la Tuilerie
Tuilerie Route des Charmettes Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
L’association des Amis de la tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur fait sa brocante annuelle, l’occasion également de déguster pains et tartes cuites au four à bois traditionnel. .
Tuilerie Route des Charmettes Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 60 10 75
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English : Brocante à la Tuilerie
L’événement Brocante à la Tuilerie Varennes-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)