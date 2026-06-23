Brocante à la Tuilerie Tuilerie Varennes-Saint-Sauveur

Varennes-Saint-Sauveur

Brocante à la Tuilerie

Tuilerie Route des Charmettes Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’association des Amis de la tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur fait sa brocante annuelle, l’occasion également de déguster pains et tartes cuites au four à bois traditionnel. .

Tuilerie Route des Charmettes Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 60 10 75

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English : Brocante à la Tuilerie

L’événement Brocante à la Tuilerie Varennes-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)