Visites Gourmandes Goutte d’or du plateau Goutte d’or du plateau Varennes-Saint-Sauveur

Varennes-Saint-Sauveur

Visites Gourmandes Goutte d’or du plateau

Goutte d’or du plateau 545, rue de la Tuilerie Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Visites Gourmandes de l’Office de Tourisme Goutte d’or du plateau. Visite d’une huilerie artisanale biologique L’huilerie artisanale 100% bio de la Goutte d’Or du Plateau fabrique ses huiles grâce à un procédé d’extraction à froid, pour garantir une qualité de produit irréprochable. Vous assisterez d’ailleurs à la première pression à froid, avant de déguster les différents produits colza, tournesol, noix…

Nombre de places limitées Réservation obligatoire .

Goutte d’or du plateau 545, rue de la Tuilerie Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites Gourmandes Goutte d’or du plateau

L’événement Visites Gourmandes Goutte d’or du plateau Varennes-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II