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Journées européennes du patrimoine Tuilerie de Varennes-St-Sauveur Tuilerie Varennes-Saint-Sauveur

dimanche 20 septembre 2026 · Tuilerie · Varennes-Saint-Sauveur

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Tuilerie
Adresse
Le bourg
Ville
71480 Varennes-Saint-Sauveur
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Varennes-Saint-Sauveur

Journées européennes du patrimoine Tuilerie de Varennes-St-Sauveur

Tuilerie Le bourg Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visitez cette ancienne Tuilerie grâce aux Amis de la tuilerie. Ouverture exceptionnelle.   .

Tuilerie Le bourg Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16  ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Tuilerie de Varennes-St-Sauveur

L’événement Journées européennes du patrimoine Tuilerie de Varennes-St-Sauveur Varennes-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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