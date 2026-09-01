Journées européennes du patrimoine Tuilerie de Varennes-St-Sauveur Tuilerie Varennes-Saint-Sauveur

Informations pratiques

Varennes-Saint-Sauveur

Journées européennes du patrimoine Tuilerie de Varennes-St-Sauveur

Tuilerie Le bourg Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visitez cette ancienne Tuilerie grâce aux Amis de la tuilerie. Ouverture exceptionnelle. .

Tuilerie Le bourg Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Tuilerie de Varennes-St-Sauveur

L’événement Journées européennes du patrimoine Tuilerie de Varennes-St-Sauveur Varennes-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)