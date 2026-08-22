Journée du patrimoine Le bourg Varennes-Saint-Sauveur
dimanche 20 septembre 2026 · Le bourg · Varennes-Saint-Sauveur
Informations pratiques
Varennes-Saint-Sauveur
Journée du patrimoine
Le bourg Centre-ville Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir les bâtiments de notre commune la Tuilerie, le château de Réal, la mairie, Servillat, la statue de la Vierge et la chapelle.
Visites guidées et points d’intérêts libres.
Visites maintenues en cas de pluie.
Buvette et animation dansante à la Tuilerie. .
Le bourg Centre-ville Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 60 10 75 mairie.varennesstsauveur@wanadoo.fr
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English : Journée du patrimoine
L’événement Journée du patrimoine Varennes-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-08-22 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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