Journée du patrimoine Le bourg Varennes-Saint-Sauveur

Informations pratiques

Varennes-Saint-Sauveur

Journée du patrimoine

Le bourg Centre-ville Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir les bâtiments de notre commune la Tuilerie, le château de Réal, la mairie, Servillat, la statue de la Vierge et la chapelle.

Visites guidées et points d’intérêts libres.

Visites maintenues en cas de pluie.

Buvette et animation dansante à la Tuilerie. .

Le bourg Centre-ville Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 60 10 75 mairie.varennesstsauveur@wanadoo.fr

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English : Journée du patrimoine

L’événement Journée du patrimoine Varennes-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-08-22 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II