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AGENDA · Varennes-Saint-Sauveur

Journée du patrimoine Le bourg Varennes-Saint-Sauveur

dimanche 20 septembre 2026 · Le bourg · Varennes-Saint-Sauveur

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Centre-ville
Ville
71480 Varennes-Saint-Sauveur
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Varennes-Saint-Sauveur

Journée du patrimoine

Le bourg Centre-ville Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Venez découvrir les bâtiments de notre commune la Tuilerie, le château de Réal, la mairie, Servillat, la statue de la Vierge et la chapelle.
Visites guidées et points d’intérêts libres.
Visites maintenues en cas de pluie.
Buvette et animation dansante à la Tuilerie.   .

Le bourg Centre-ville Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 60 10 75  mairie.varennesstsauveur@wanadoo.fr

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English : Journée du patrimoine

L’événement Journée du patrimoine Varennes-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-08-22 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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