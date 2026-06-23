Fête de la Tuilerie Tuilerie Varennes-Saint-Sauveur
dimanche 20 septembre 2026 · Tuilerie · Varennes-Saint-Sauveur
Informations pratiques
Varennes-Saint-Sauveur
Fête de la Tuilerie
Tuilerie Route des charmettes Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
La tuilerie est en fête ! Au programme vente de pains et de tartes, jus de pomme fraîchement pressé et dégustation de gaufres à l’ancienne. Venez profiter d’un moment gourmand et convivial ! Cette manifestation est organisée par l’association des Amis de la Tuilerie. .
Tuilerie Route des charmettes Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 60 10 75
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English : Fête de la Tuilerie
L’événement Fête de la Tuilerie Varennes-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)