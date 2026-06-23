UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Varennes-Saint-Sauveur

Fête de la Tuilerie Tuilerie Varennes-Saint-Sauveur

dimanche 20 septembre 2026 · Tuilerie · Varennes-Saint-Sauveur

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Tuilerie
Adresse
Route des charmettes
Ville
71480 Varennes-Saint-Sauveur
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Varennes-Saint-Sauveur

Fête de la Tuilerie

Tuilerie Route des charmettes Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

La tuilerie est en fête ! Au programme vente de pains et de tartes, jus de pomme fraîchement pressé et dégustation de gaufres à l’ancienne. Venez profiter d’un moment gourmand et convivial ! Cette manifestation est organisée par l’association des Amis de la Tuilerie.   .

Tuilerie Route des charmettes Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 60 10 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Tuilerie

L’événement Fête de la Tuilerie Varennes-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Varennes-Saint-Sauveur (Saône-et-Loire)