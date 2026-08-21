Une tuilerie classée monument historique, Tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur, Varennes-Saint-Sauveur

Informations pratiques

Une tuilerie classée monument historique Dimanche 20 septembre, 14h00 Tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Classée Monument historique, cette ancienne tuilerie du XVIIᵉ siècle est un témoin rare de la fabrication artisanale des tuiles avant l’industrialisation. Habituellement fermé au public, ce site exceptionnel ouvre ses portes le temps d’un après-midi pour vous faire découvrir un savoir-faire qui a façonné les paysages et les toitures de la Bresse.

Les bénévoles de l’association Les Amis de la Tuilerie vous feront revivre l’histoire du lieu, les techniques de fabrication et le quotidien des artisans qui y travaillaient.

Profitez d’une visite libre ponctuée d’explications des bénévoles pour découvrir les bâtiments, les anciens fours et les secrets de fabrication des tuiles bressanes.

Cette année, la Tuilerie s’inscrit dans un circuit exceptionnel consacré au patrimoine de Varennes-Saint-Sauveur. Aux côtés de la Tuilerie, plusieurs lieux emblématiques de la commune ouvriront leurs portes, notamment des châteaux privés, la mairie et la chapelle, pour offrir un regard inédit sur la richesse du village.

Tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur Le Bourg, 71480 Varennes-Saint-Sauveur Varennes-Saint-Sauveur 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 https://www.ecomusee-bresse71.fr/musees-et-sites/musee-de-lagriculture/ https://www.facebook.com/ecomuseebressebourguignonne?locale=fr_FR

Classée Monument historique, cette ancienne tuilerie du XVIIᵉ siècle est un témoin rare de la fabrication artisanale des tuiles avant l’industrialisation. Habituellement fermé au public, ce site ses …

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