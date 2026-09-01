Informations pratiques

Laon

Brocante à Laon (ville basse)

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

A 20 min du Center Parcs !

Brocante organisée par Laon IFAC Animation

Nombre exposants NC / buvette et restauration sur place

RV dans le Parc Champagne de 6h à 18h ! .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 61 54 13 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

20 minutes from Center Parcs!

L’événement Brocante à Laon (ville basse) Laon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT du Pays de Laon