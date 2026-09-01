AGENDA · Laon
Brocante à Laon (ville basse) Laon
dimanche 13 septembre 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Brocante à Laon (ville basse)
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
A 20 min du Center Parcs !
Brocante organisée par Laon IFAC Animation
Nombre exposants NC / buvette et restauration sur place
RV dans le Parc Champagne de 6h à 18h ! .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 61 54 13 37
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English :
20 minutes from Center Parcs!
L’événement Brocante à Laon (ville basse) Laon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT du Pays de Laon
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