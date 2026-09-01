Exposition à Laon Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir Laon

Informations pratiques

Laon

Exposition à Laon Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 13:00:00

fin : 2026-09-17 17:30:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-22

Une artiste des Hauts-de-France à découvrir !

Raphaëlle Peria développe depuis plusieurs années une œuvre autour de la mémoire des paysages et de la fragilité du vivant. Véritable sculptrice d’images , l’artiste utilise une technique plastique le grattage sur photographie. Armée de ses outils de gravure, elle n’ajoute rien à ses photos ; elle en retire la matière, couche après couche, pour faire surgir le blanc brut du papier.

De ce geste méticuleux naissent des silhouettes immaculées, lumineuses et fantomatiques, qui arrachent les sujets à leur disparition programmée.

Qu’elle gratte l’image d’une forêt à l’encre de Chine , qu’elle explore la mémoire sous-marine ou qu’elle intègre de subtiles touches de peinture pour suggérer la fragilité de nos écosystèmes, Raphaëlle Peria transforme le constat de la destruction en une poésie visuelle d’une délicatesse rare.

La célèbre citation d’Henri Matisse, Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir , nous rappelle que la beauté du monde résiste à ses bouleversements. Faire de cette phrase le titre de son exposition à la Maison des Arts et Loisirs est une invitation pour qui sait regarder. L’éclat du vivant est partout. C’est une traversée sensible, urgente et lumineuse.

RV à l’Espace Bernard-Noël de la MAL ! (du mardi au vendredi de 13h à 17h30 et le samedi de 14h à 17h) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

An artist from the Hauts-de-France region—check her out!

L’événement Exposition à Laon Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir Laon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT du Pays de Laon