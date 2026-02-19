Sortie nature à Laon Balade nocturne Laon

Sortie nature à Laon Balade nocturne

Découvrez la vie la nuit entre rapaces, chauve-souris et insectes (papillons de nuit…) Venez apprendre à les identifier, mais aussi savoir ce qui peut les déranger et comment les protéger.

Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon à partir de 21h (réservation obligatoire car nombre de places limité lieu de RV communiqué à la réservation durée 2h)

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 02 contact@cpie-hautsdefrance.fr

Discover life at night with birds of prey, bats and insects (moths, butterflies, etc.) Learn how to identify them, what can disturb them and how to protect them.

A walk organized by the Centre Permanent d?Initiatives pour l?Environnement (CPIE) des Pays de l?Aisne, in partnership with the City of Laon, starting at 9pm (booking essential as places are limited meeting point to be announced when booking duration: 2 hours)

