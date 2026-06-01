Laon

Braderie d’été à Laon

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Toute une rue piétonnisée exceptionnellement pour y déambuler !

Venez profiter d’une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et des bonnes affaires. Flânez dans les rues, rencontrez vos Artisans, Commerçants et Prestataires de services locaux, et laissez-vous séduire par leurs offres spéciales et leurs trésors de saison.

Pour rendre cette journée encore plus festive, une tombola vous sera proposée avec de nombreux lots à gagner grâce à la participation de vos commerçants et artisans locaux et prestataires de services.

Un événement organisé par l’association Laon Ma Zone…

RV rue Eugène Leduc de 9h à 19h ! .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 11 97 76 33 laonmazone@gmail.com

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English :

An entire street has been closed to traffic just for the occasion—perfect for a stroll!

L’événement Braderie d’été à Laon Laon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays de Laon