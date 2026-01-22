Evenement à Laon On The Moon Again Laon

Evenement à Laon On The Moon Again

Venez observer en soirée notre satellite naturel, la Lune, en compagnie de spécialistes !

Une soirée organisée par la Société Astronomique de France…

RV sur la Promenade Saint-Martin à Laon de 20h à 22h !

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 56 80 43 79 jeanoel_soum@hotmail.fr

English :

Come and watch our natural satellite, the Moon, in the company of specialists!

An evening organized by the Société Astronomique de France…

Rendezvous on the Promenade Saint-Martin in Laon from 8pm to 10pm!

