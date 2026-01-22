Evenement à Laon On The Moon Again Laon
Evenement à Laon On The Moon Again Laon vendredi 19 juin 2026.
Evenement à Laon On The Moon Again
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez observer en soirée notre satellite naturel, la Lune, en compagnie de spécialistes !
Une soirée organisée par la Société Astronomique de France…
RV sur la Promenade Saint-Martin à Laon de 20h à 22h !
Venez observer en soirée notre satellite naturel, la Lune, en compagnie de spécialistes !
Une soirée organisée par la Société Astronomique de France…
RV sur la Promenade Saint-Martin à Laon de 20h à 22h ! .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 56 80 43 79 jeanoel_soum@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and watch our natural satellite, the Moon, in the company of specialists!
An evening organized by the Société Astronomique de France…
Rendezvous on the Promenade Saint-Martin in Laon from 8pm to 10pm!
L’événement Evenement à Laon On The Moon Again Laon a été mis à jour le 2026-01-22 par OT du Pays de Laon