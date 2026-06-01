Ateliers gravure à Laon Laon
Ateliers gravure à Laon Laon samedi 27 juin 2026.
Laon
Ateliers gravure à Laon
Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 16:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-11
En parallèle à l’expo Le dos noir actuellement visible à Laon, Séverine Rabozzi vous propose cet atelier pour vous initier à cette pratique…
RV dans la Salle de la Station de la médiathèque Suzanne-Martinet à 14h30 ! (durée 2h à partir de 6 ans jauge limitée à 15 personnes sur réservation)
En parallèle à l’expo Le dos noir actuellement visible à Laon, Séverine Rabozzi vous propose cet atelier pour vous initier à cette pratique…
RV dans la Salle de la Station de la médiathèque Suzanne-Martinet à 14h30 ! (durée 2h à partir de 6 ans jauge limitée à 15 personnes sur réservation) .
Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 billetterie@ville-laon.fr
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English :
To coincide with the exhibition Le dos noir (The Black Back) currently on show in Laon, Séverine Rabozzi offers this workshop to introduce you to this practice?
See you in the Salle de la Station of the Suzanne-Martinet multimedia library at 2.30pm! (duration: 2h from 6 years limited to 15 people booking required)
L’événement Ateliers gravure à Laon Laon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays de Laon
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