Laon

Vente de jeux et livres à Laon (ville basse)

Rue Edouard Branly Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

A 25 min du Center Parcs !

Ce samedi, le réseau des bibliothèques de Laon procède à une mise en vente de livres et de jeux retirés de ses collections, alors RV de 10h à 17h à la médiathèque Georges-Brassens ! (paiement en espèces ou par chèques uniquement) .

Rue Edouard Branly Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 90

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English :

Just 25 minutes from Center Parcs!

L’événement Vente de jeux et livres à Laon (ville basse) Laon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Laon