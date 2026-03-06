Vintage Country Ride à Laon Laon
Vintage Country Ride à Laon Laon vendredi 31 juillet 2026.
Vintage Country Ride à Laon
72 avenue Charles de Gaulle Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02
Trois jours à Laon pour fêter les paysans !
La troisième édition de cette fête paysanne réunira passionnés autour d’anciens matériels agricoles, avec exposition, essais, mais aussi concerts et restauration sur place !
RV au Boulodrome le vendredi 31/07 dès 20h, le samedi 1er dès 8h et le dimanche 2/08 dès 9h… .
72 avenue Charles de Gaulle Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 71 37 05 49
English :
Three days in Laon to celebrate farmers!
