Vintage Country Ride à Laon Laon

Vintage Country Ride à Laon

72 avenue Charles de Gaulle Laon Aisne

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Trois jours à Laon pour fêter les paysans !

La troisième édition de cette fête paysanne réunira passionnés autour d’anciens matériels agricoles, avec exposition, essais, mais aussi concerts et restauration sur place !

RV au Boulodrome le vendredi 31/07 dès 20h, le samedi 1er dès 8h et le dimanche 2/08 dès 9h… .

72 avenue Charles de Gaulle Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 71 37 05 49

Three days in Laon to celebrate farmers!

