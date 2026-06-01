Laon

Dîner-concert à Laon Donkili

7 Rue Nicolas Appert Laon Aisne

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Donkili, c’est un collectif de musiciens du Soissonnais mixant afro, latino , Maghreb and more pour un voyage musical métissé venez les écouter au cours de cette soirée barbecue organisée en partenariat avec les Jazz’Titudes !

A retrouver au Kyriad Direct dès 19h ! (réservation indispensable)

Donkili, c’est un collectif de musiciens du Soissonnais mixant afro, latino , Maghreb and more pour un voyage musical métissé venez les écouter au cours de cette soirée barbecue organisée en partenariat avec les Jazz’Titudes !

A retrouver au Kyriad Direct dès 19h ! (réservation indispensable) .

7 Rue Nicolas Appert Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 15 05

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English :

Donkili is a collective of musicians from the Soissonnais region who mix Afro, Latin, Maghreb and more for a musical voyage of discovery: come and listen to them during this barbecue evening organized in partnership with Jazz?Titudes!

At Kyriad Direct from 7pm! (booking essential)

L’événement Dîner-concert à Laon Donkili Laon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays de Laon