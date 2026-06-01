Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dîner-concert à Laon Donkili Laon

Dîner-concert à Laon Donkili Laon vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 7 Rue Nicolas Appert

Ville : 02000 Laon

Département : Aisne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 19 19 Tarif de base plein tarif

Laon

Dîner-concert à Laon Donkili

7 Rue Nicolas Appert Laon Aisne

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Donkili, c’est un collectif de musiciens du Soissonnais mixant afro, latino , Maghreb and more pour un voyage musical métissé venez les écouter au cours de cette soirée barbecue organisée en partenariat avec les Jazz’Titudes !

A retrouver au Kyriad Direct dès 19h ! (réservation indispensable)
Donkili, c’est un collectif de musiciens du Soissonnais mixant afro, latino , Maghreb and more pour un voyage musical métissé venez les écouter au cours de cette soirée barbecue organisée en partenariat avec les Jazz’Titudes !

A retrouver au Kyriad Direct dès 19h ! (réservation indispensable)   .

7 Rue Nicolas Appert Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 15 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Donkili is a collective of musicians from the Soissonnais region who mix Afro, Latin, Maghreb and more for a musical voyage of discovery: come and listen to them during this barbecue evening organized in partnership with Jazz?Titudes!

At Kyriad Direct from 7pm! (booking essential)

L’événement Dîner-concert à Laon Donkili Laon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays de Laon

À voir aussi à Laon (Aisne)