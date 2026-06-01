Dîner-concert à Laon Donkili Laon
Dîner-concert à Laon Donkili Laon vendredi 19 juin 2026.
Laon
Dîner-concert à Laon Donkili
7 Rue Nicolas Appert Laon Aisne
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Donkili, c’est un collectif de musiciens du Soissonnais mixant afro, latino , Maghreb and more pour un voyage musical métissé venez les écouter au cours de cette soirée barbecue organisée en partenariat avec les Jazz’Titudes !
A retrouver au Kyriad Direct dès 19h ! (réservation indispensable)
Donkili, c’est un collectif de musiciens du Soissonnais mixant afro, latino , Maghreb and more pour un voyage musical métissé venez les écouter au cours de cette soirée barbecue organisée en partenariat avec les Jazz’Titudes !
A retrouver au Kyriad Direct dès 19h ! (réservation indispensable) .
7 Rue Nicolas Appert Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 15 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Donkili is a collective of musicians from the Soissonnais region who mix Afro, Latin, Maghreb and more for a musical voyage of discovery: come and listen to them during this barbecue evening organized in partnership with Jazz?Titudes!
At Kyriad Direct from 7pm! (booking essential)
L’événement Dîner-concert à Laon Donkili Laon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays de Laon
À voir aussi à Laon (Aisne)
- Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Laon 12 juin 2026
- Vente de jeux et livres à Laon (ville basse) Laon 13 juin 2026
- Comité de lecture spécial BD à Laon Rue Marcelin Berthelot Laon 13 juin 2026
- Présentation de la future saison de la MAL à Laon Laon 13 juin 2026
- Brocante à Laon (ville basse) Laon 14 juin 2026