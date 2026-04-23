Laon

Présentation de la future saison de la MAL à Laon

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Un événement gratuit à ne pas manquer !

Nous ne vous faisons pas attendre plus longtemps venez découvrir notre nouvelle saison culturelle 2026/27, suivie d’un spectacle et du verre de l’amitié !

Sera ainsi mise à l’honneur Beverly Jo Scott l’artiste américaine revient avec un spectacle inédit, résolument féminin, où l’intime se mêle à l’intense.

Pour cette nouvelle aventure, elle s’entoure de trois talentueuses chanteuses, auteures-compositrices et musiciennes Gaëlle Mievis, Claire Joseph et Skye.

Depuis des années, leurs chemins se croisent sur les routes, les scènes et dans les studios, entre les États-Unis, la Belgique et la France.

Avec les Divine Rebels, Beverly Jo, Claire, Skye et Gaëlle vous invitent à un voyage musical vibrant, mêlant émotion, intensité et complicité, porté par de sublimes harmonies vocales…

RV théâtre Guy-Sabatier de la MAL à partir de 19h (sur réservation, places limitées) ! .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A free event not to be missed!

L’événement Présentation de la future saison de la MAL à Laon Laon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Laon