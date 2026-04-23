Présentation de la future saison de la MAL à Laon Laon
Présentation de la future saison de la MAL à Laon Laon samedi 13 juin 2026.
Laon
Présentation de la future saison de la MAL à Laon
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Un événement gratuit à ne pas manquer !
Nous ne vous faisons pas attendre plus longtemps venez découvrir notre nouvelle saison culturelle 2026/27, suivie d’un spectacle et du verre de l’amitié !
Sera ainsi mise à l’honneur Beverly Jo Scott l’artiste américaine revient avec un spectacle inédit, résolument féminin, où l’intime se mêle à l’intense.
Pour cette nouvelle aventure, elle s’entoure de trois talentueuses chanteuses, auteures-compositrices et musiciennes Gaëlle Mievis, Claire Joseph et Skye.
Depuis des années, leurs chemins se croisent sur les routes, les scènes et dans les studios, entre les États-Unis, la Belgique et la France.
Avec les Divine Rebels, Beverly Jo, Claire, Skye et Gaëlle vous invitent à un voyage musical vibrant, mêlant émotion, intensité et complicité, porté par de sublimes harmonies vocales…
RV théâtre Guy-Sabatier de la MAL à partir de 19h (sur réservation, places limitées) ! .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
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A free event not to be missed!
L’événement Présentation de la future saison de la MAL à Laon Laon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Laon
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