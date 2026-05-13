Brocante à Laon (ville basse) Laon
Brocante à Laon (ville basse) Laon dimanche 14 juin 2026.
Laon
Brocante à Laon (ville basse)
Pont de Vaux Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
A 20 min du Center Parcs !
Brocante organisée par l’association L’Ecume Bleue
100-200 exposants buvette et restauration
RV Place Victor-Hugo de 6h à 18h ! .
Pont de Vaux Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 28 32 23 43
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English :
20 minutes from Center Parcs!
L’événement Brocante à Laon (ville basse) Laon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Laon
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