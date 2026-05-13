Laon

Brocante à Laon (ville basse)

Pont de Vaux Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

A 20 min du Center Parcs !

Brocante organisée par l’association L’Ecume Bleue

100-200 exposants buvette et restauration

RV Place Victor-Hugo de 6h à 18h ! .

Pont de Vaux Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 28 32 23 43

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English :

20 minutes from Center Parcs!

L’événement Brocante à Laon (ville basse) Laon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Laon