Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Laon Laon samedi 15 août 2026.

Laon

Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Laon

Place du Parvis Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le traditionnel concert du 15-Août dans la cathédrale de Laon !

Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés de mai à octobre dans tout le département !

Ce samedi, venez assister à ce concert en compagnie de l’organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale de Laon Lidia Książkiewicz et du flûtiste Frédéric Malet.

Vous retrouverez au programme des œuvres de Donizetti, Boely, Franck et Piazzolla…

Alors RV dans la cathédrale de Laon à 17h ! .

Place du Parvis Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 amisdesorgues.laon@gmail.com

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English :

The traditional August 15th concert in Laon Cathedral!

L’événement Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Laon Laon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays de Laon