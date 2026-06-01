Rando Trail de la Montagne Couronnée #8 à Laon Laon
Rando Trail de la Montagne Couronnée #8 à Laon Laon dimanche 13 septembre 2026.
Laon
Rando Trail de la Montagne Couronnée #8 à Laon
Rue Marcel Levindrey Laon Aisne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Découvrir Laon, et ses grimpettes notamment, sous un angle tonique !
Le traditionnel rendez-vous de rentrée organisé par le Footing Sympa le temps d’une journée, appropriez-vous la ville de Laon, en marchant, en courant, à votre rythme, choisissez votre distance ! Et cette année, en guise d’apothéose, de nouveau un passage dans les souterrains de la cité médiévale, alors hâtez-vous de vous y inscrire (via le lien urlr.me/fZ6Eu9)
Tout le programme détaillé figure sur le site www.rtmc.info
RV au Palais des Sports, et venez nombreux ! .
Rue Marcel Levindrey Laon 02000 Aisne Hauts-de-France contact@rtmc.info
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Laon, and its climbs in particular, from an invigorating angle!
L’événement Rando Trail de la Montagne Couronnée #8 à Laon Laon a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Laon
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