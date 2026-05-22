Couleurs d’été à Laon ! Laon
Couleurs d’été à Laon ! Laon samedi 8 août 2026.
Laon
Couleurs d’été à Laon !
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10
Un spectacle son & lumière gratuit en grande soirée sur la façade de la cathédrale de Laon, émerveillement au rendez-vous !
Un nouveau mapping 3D pour cette édition estivale du spectacle son & lumière gratuit sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Laon !
RV sur le parvis de la cathédrale de Laon (Place du parvis Gautier de Mortagne) du lundi au vendredi de 22h à minuit (chaque vendredi, samedi et dimanche) et de 22h à 23h (du lundi au jeudi) ! (projection en deux actes de 10 min chacun) .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 30 30
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English :
A free sound and light show in the evening on the façade of the cathedral of Laon, wonder at the appointment!
L’événement Couleurs d’été à Laon ! Laon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Pays de Laon
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