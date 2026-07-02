Tournée d’été des Hauts-de-France 2026 à Laon Laon
jeudi 20 août 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Tournée d’été des Hauts-de-France 2026 à Laon
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Un moment pour toute la famille !
Le dispositif de la Tournée d’été, pilotée par la Région Hauts-de-France, posera ses transats et ses jeux le temps d’un après-midi à Laon, avec jeux et tremplin d’artistes au programme, histoire de passer un été festif, joyeux et accessible à toutes et tous !
RV en ville basse de Laon (Place du 8-mai-1945) de 15h à 18h ! .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fun for the whole family!
L’événement Tournée d’été des Hauts-de-France 2026 à Laon Laon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Laon
À voir aussi à Laon (Aisne)
- Marché artisanal nocturne à Laon Laon 10 juillet 2026
- Les Orgues de l’Aisne 2026 en concert à Laon Laon 12 juillet 2026
- Courses hippiques à Laon Laon 19 juillet 2026
- Vintage Country Ride à Laon Laon 1 août 2026
- Atelier nature à Laon Land’Art au bord de l’eau Laon 2 août 2026