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AGENDA · Laon

Tournée d’été des Hauts-de-France 2026 à Laon Laon

jeudi 20 août 2026 · Laon

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
0 0 Gratuit

Laon

Tournée d’été des Hauts-de-France 2026 à Laon

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Un moment pour toute la famille !
Le dispositif de la Tournée d’été, pilotée par la Région Hauts-de-France, posera ses transats et ses jeux le temps d’un après-midi à Laon, avec jeux et tremplin d’artistes au programme, histoire de passer un été festif, joyeux et accessible à toutes et tous !

RV en ville basse de Laon (Place du 8-mai-1945) de 15h à 18h !   .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France  

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English :

Fun for the whole family!

L’événement Tournée d’été des Hauts-de-France 2026 à Laon Laon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Laon

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