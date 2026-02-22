Atelier nature à Laon Land’Art au bord de l’eau Laon

Atelier nature à Laon Land’Art au bord de l’eau

Balade et collecte de végétaux divers et variés de formes et de couleurs pour une réalisation originale, unique, artistique et éphémère. Un bon moment de détente au contact de la nature !

Organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon…

RV à Laon (lieu de RV et horaire précis communiqués à l’inscription réservation obligatoire)…

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 02 contact@cpie-hautsdefrance.fr

English :

Stroll and collect a variety of plant forms and colors for an original, unique, artistic and ephemeral creation. A relaxing moment in contact with nature!

Organized by the CPIE des Pays de l’Aisne in partnership with the City of Laon…

RV in Laon (precise time and place to be communicated upon registration reservation required)…

