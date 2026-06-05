Laon

Spectacle musical à Laon Hiphopite Chronique

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Un spectacle musical organisé dans le cadre du 5e Festival international des Arts Urbains à Laon !

La hiphopite chronique ? Une maladie artistique régénérative qui soigne et crée du bien-être. Endémique et contagieuse, elle touche tous les continents grâce à sa force créatrice et sa capacité à muter.

La culture du hip hop ne s’est pas cultivée in vitro mais in vivo dans les quartiers populaires, au travers de ces disciplines elle est aujourd’hui la musique la plus streamée en France ou encore une discipline Olympique, avec le Breakdance rien que ça …

Un moment festif, poétique et engagé, où mots, notes et corps se rencontrent pour créer une alchimie hors norme, accessible à tous les âges !

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 20h30 ! (pour tout public) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

A musical show organized as part of the 5th International Urban Arts Festival in Laon!

L’événement Spectacle musical à Laon Hiphopite Chronique Laon a été mis à jour le 2026-05-27 par OT du Pays de Laon