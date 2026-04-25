Salon du Paranormal au Boulodrome (Espace Polyvalent) à LAON LAON Laon
Salon du Paranormal au Boulodrome (Espace Polyvalent) à LAON LAON Laon samedi 6 juin 2026.
Salon du Paranormal au Boulodrome (Espace Polyvalent) à LAON LAON Laon 6 et 7 juin 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)
RDV les 06 et 07 juin 2026 au Salon du Paranormal à LAON – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…
**Salon & Spectacles du Paranormal au Boulodrome (Espace Polyvalent) à LAON**
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Nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun ! **Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué**
**Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF** qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.
**Ce qui vous attend au Salon du Paranormal à LAON !**
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– **Des Conférences, témoignages et débats publics** sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), l’EXORCISME, les FANTOMES et APPARITIONS
– **Des séances en direct live** de voyances collectives et de contacts défunts avec le public.
– De grands **spectacles d’HYPNOSE et de MENTALISTE**
– **Venez voir R1947**, le Spécimen extraterrestre de Roswell : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.
– Découvrez le **MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités** : Explorez une collection d’objets insolites et de curiosités, profitez-en pour faire des photos et vidéos entre 2 conférences.
– Enquêteurs, **YOUTUBEURS** et écrivains spécialisés dans le Paranormal – **Rencontres et Dédicaces**
– Rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Médiums, Cartomanciens…
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**INFOS PRATIQUES**
**Lieu de l’événement** : Boulodrome (Espace Polyvalent) – Avenue Charles de Gaulle – 02000 Laon
Samedi 06 juin 2026 de 14:00 à 20:00
Dimanche 07 juin 2026 de 10:00 à 19:00
Espace Foodtrucks
Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-07T19:00:00.000+02:00
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https://www.billetweb.fr/salon-paranormal-laon-extraterrestre-roswell-musee-de-letrange https://yozenco.com/salons/france/laon/162-salon-et-spectacles-du-paranormal
LAON 02000 Semilly Laon 02000 Aisne
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