Laon

Théâtre à Laon Si Laon m’était contée

17 Rue du Bourg Laon Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-12 2026-06-13 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18

Une comédie historique autour des légendes de Laon !

Lug et Lau sont frère et sœur, aventuriers du Dimanche, ils partent à la découverte des mystères cachés des villes… Ils ont commencé la visite de Laon et ont découvert une entrée secrète , et s’y sont aventurés. Voilà une heure qu’ils arpentent les souterrains. Ils doivent retrouver Mamie Lucette à 16 heures au théâtre de la Gargouille. Mais ils espèrent bien avant percer les mystères de cette ville chargée d’histoires. Mais c’était sans compter sur une rencontre bien mystérieuse… Bral, un basilic qui vit là depuis plus de 2000 ans, il s’ennuie beaucoup et adore qu’on lui raconte les histoires des hommes de cette ville. C’est alors que l’aventure prend un autre tournant et nous fait découvrir les histoires et légendes de Laon…

Une comédie historique écrite par Cécile Migout et mise en scène par Fabrice Décarnelle !

RV au Café-théâtre de la Gargouille à Laon les vendredis et samedis à 19h pour le dîner (spectacle à 20h30) !

Attention, il n’y aura pas de représentations les 15 et 16/05, ainsi que les 19, 20, 26 et 27/06… .

17 Rue du Bourg Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 66 87 04 60 cafetheatredelagargouille@gmail.com

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English :

A historical comedy based on the legends of Laon!

L’événement Théâtre à Laon Si Laon m’était contée Laon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays de Laon