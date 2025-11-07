Exposition à Laon Le dos noir Laon

Exposition à Laon Le dos noir

Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-27 2026-05-28

Le titre Le dos noir renvoie à la fois aux sujets abordés dans les gravures de l’artiste en l’occurrence Jan Vičar et aux procédés techniques qui les sous-tendent. Chaque estampe est issue d’une matrice, ce support originel que l’on pourrait considérer comme le “dos” de l’image imprimée une face cachée, un fondement invisible mais essentiel…

RV dans la Salle de la Station de la médiathèque Suzanne-Martinet ! (du mercredi au samedi de 14h à 18h)

Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

The title Le dos noir ( The Black Back ) refers both to the subjects addressed in the artist?s etchings in this case Jan Vi?ar and to the technical processes behind them. Each print comes from a matrix, the original support that could be considered the ?back? of the printed image a hidden face, an invisible but essential foundation?

See you in the Salle de la Station at the Suzanne-Martinet multimedia library! (Wednesday to Saturday, 2pm to 6pm)

German :

Der Titel Der schwarze Rücken bezieht sich sowohl auf die Themen, die in den Drucken des Künstlers in diesem Fall Jan Vi?ar behandelt werden, als auch auf die technischen Verfahren, die ihnen zugrunde liegen. Jeder Druck wird aus einer Matrize hergestellt, dem ursprünglichen Trägermaterial, das man als die Rückseite des gedruckten Bildes bezeichnen könnte eine verborgene Seite, eine unsichtbare, aber wesentliche Grundlage

Wir sehen uns im Salle de la Station in der Mediathek Suzanne-Martinet! (Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr)

Italiano :

Il titolo The Black Back si riferisce sia ai soggetti trattati nelle incisioni dell’artista in questo caso Jan Vi?ar sia ai processi tecnici che ne sono alla base. Ogni stampa proviene da una matrice, il supporto originale che potrebbe essere considerato il retro dell’immagine stampata una faccia nascosta, un fondamento invisibile ma essenziale?

Ci vediamo nella Salle de la Station della Biblioteca multimediale Suzanne-Martinet! (Da mercoledì a sabato, dalle 14.00 alle 18.00)

Espanol :

El título El reverso negro hace referencia tanto a los temas tratados en los grabados del artista -en este caso Jan Vi?ar- como a los procesos técnicos que hay detrás de ellos. Cada grabado procede de una matriz, el soporte original que podría considerarse el reverso de la imagen impresa: una cara oculta, una base invisible pero esencial?

Nos vemos en la Sala de la Estación de la mediateca Suzanne-Martinet (de miércoles a sábado, de 14:00 a 18:00)

