Vide-grenier à Laon (Halles de Laon, ville basse) Laon
Vide-grenier à Laon (Halles de Laon, ville basse) Laon vendredi 8 mai 2026.
Laon
Vide-grenier à Laon (Halles de Laon, ville basse)
Place Victor Hugo Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 06:30:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Vide-grenier organisé par Aal et Couleurs de Babel
100-200 exposants restauration et buvette
RV aux Halles de 6h30 à 18h !
Vide-grenier organisé par Aal et Couleurs de Babel
100-200 exposants restauration et buvette
RV aux Halles de 6h30 à 18h ! .
Place Victor Hugo Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 7 59 42 80 18
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English :
Garage sale organized by Aal and Couleurs de Babel
100-200 exhibitors catering and refreshments
See you at Les Halles from 6.30am to 6pm!
L’événement Vide-grenier à Laon (Halles de Laon, ville basse) Laon a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon
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