Laon

Vide-grenier à Laon (Halles de Laon, ville basse)

Place Victor Hugo Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 06:30:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Vide-grenier organisé par Aal et Couleurs de Babel

100-200 exposants restauration et buvette

RV aux Halles de 6h30 à 18h !

Vide-grenier organisé par Aal et Couleurs de Babel

100-200 exposants restauration et buvette

RV aux Halles de 6h30 à 18h ! .

Place Victor Hugo Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 7 59 42 80 18

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English :

Garage sale organized by Aal and Couleurs de Babel

100-200 exhibitors catering and refreshments

See you at Les Halles from 6.30am to 6pm!

L’événement Vide-grenier à Laon (Halles de Laon, ville basse) Laon a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon