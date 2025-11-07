Scènes partagées à Laon Laon

Scènes partagées à Laon

Place Aubry Laon Aisne

Le 16e anniversaire de ce dispositif musical imaginé par l’ADAMA !

Autour de la plus fameuse des sonates de Bartok, confrontant deux pianos et la percussion, tout un monde de couleurs enrichi par de subtils métissages sonores. Des cordes aux timbales ou au marimba, des peaux aux métaux, Jean-Claude Gengembre et Andy Akiho explorent le temps ou la matière. Entre transmission et héritage d’Empreintes, et LIgNEouS qui se réfère au bois des instruments, un programme aux références classiques et contemporaines.

En une scène partagée par les deux percussionnistes solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Suzana Bartal et Marie Vermeulin, avec des musiciens enseignant dans les conservatoires de l’Aisne.

Au programme Sonate pour deux pianos et percussion de Bartok Empreintes pour quatuor à cordes, timbales, crotales et cymbales de Gengembre Suite LigNEouS pour marimba solo et quatuor à cordes de Akiho.

RV au théâtre Guy Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) .

Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

