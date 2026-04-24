Brocante à Laon (quartier Ile-de-France, ville basse) Laon
Brocante à Laon (quartier Ile-de-France, ville basse) Laon dimanche 10 mai 2026.
Laon
Brocante à Laon (quartier Ile-de-France, ville basse)
Place Jacques Prévert Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
A 24 min du Center Parcs
2e édition de la brocante organisée par l’association Mon Quartier Bouge
150 exposants restauration et buvette
RV Place Jacques-Prévert de 6h à 18h ! .
Place Jacques Prévert Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 7 66 12 86 25
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English :
24 min from Center Parcs
L’événement Brocante à Laon (quartier Ile-de-France, ville basse) Laon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Laon
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