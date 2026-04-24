Laon

Brocante à Laon (quartier Ile-de-France, ville basse)

Place Jacques Prévert Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

A 24 min du Center Parcs

2e édition de la brocante organisée par l’association Mon Quartier Bouge

150 exposants restauration et buvette

RV Place Jacques-Prévert de 6h à 18h ! .

Place Jacques Prévert Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 7 66 12 86 25

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English :

24 min from Center Parcs

L’événement Brocante à Laon (quartier Ile-de-France, ville basse) Laon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays de Laon