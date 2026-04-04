4ème Rencontre locale des acteurs de l’inclusion numérique dans l’Aisne (Arrondissement de Laon), Avenue du Maréchal Foch, 02000 LAON, Laon

4ème Rencontre locale des acteurs de l’inclusion numérique dans l’Aisne (Arrondissement de Laon) Lundi 27 avril, 09h00 Avenue du Maréchal Foch, 02000 LAON Aisne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T09:00:00+02:00 – 2026-04-27T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-27T09:00:00+02:00 – 2026-04-27T12:30:00+02:00

Le Centre Ressources Illettrisme et Illectronisme de l’Aisne, les Centres Sociaux Connectés des Pays Picards et le Conseil départemental de l’Aisne ont le plaisir de vous inviter à la 4ème rencontre locale des acteurs de l’inclusion numérique de l’arrondissement de Laon !

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique départementale d’animation du réseau des acteurs engagés dans la lutte contre l’illectronisme et pour l’accès aux droits et aux services numériques. Cette demi-journée vise à favoriser l’interconnaissance des acteurs locaux, partager les actualités, dispositifs et ressources du territoire, travailler collectivement autour des parcours usagers et identifier des pistes d’actions et de coopérations concrètes.

Date : Lundi 27 avril 2026

Horaires : 9h15 – 12h30 (accueil café 9h00)

Lieu : Centre des Archives et Bibliothèques départementales de l’Aisne à LAON (PARC FOCH, Av. du Maréchal Foch, 02000 LAON)

Pour s’inscrire : https://framaforms.org/4eme-rencontre-locale-pour-linclusion-numerique-de-laisne-dans-larrondissement-de-laon-1774270325

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation en cliquant ICI (date limite d’inscription le 17 avril ⚠️)

Cette matinée s’adresse aux élus, aux professionnels et bénévoles impliqués dans les champs de la médiation numérique, de l’action sociale, de l’insertion et de l’emploi, de l’éducation, de la parentalité, de la culture, de l’accès aux droits et de la vie associative…. Si d’autres personnes au sein de votre structure ou de votre réseau sont concernées (salariés et/ou bénévoles), nous vous invitons à leur relayer cette invitation

Dans l’attente de vous retrouver,

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

Cordialement,

Manon THOUMELIN, Centre Ressources Illettrisme et Illectronisme de l’Aisne – manon.thoumelin@crii02.fr

Céline VAN COPPENOLLE, Conseil départemental de l’Aisne – cvancoppenolle@aisne.fr

Angeline DUBOIS, Centres sociaux connectés des Pays Picards – angeline.dubois@fcspayspicards.fr

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En 2026, plusieurs temps sont organisés dans les arrondissements axonais afin de renforcer la coopération territoriale.