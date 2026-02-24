Visite guidée à Laon De porte en porte Laon

Visite guidée à Laon De porte en porte

Rue Enguerrand Quarton Laon Aisne

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

2026-04-25

Une déambulation autour des trois portes fortifiées médiévales de Laon !

Organisée dans le cadre de la 23e édition des Journées des Espaces Fortifiés des Hauts-de-France, cette visite sera un prétexte à flâner de la porte d’Ardon à celle de Soissons et d’en découvrir ainsi un peu plus sur l’histoire de la ceinture fortifiée et des remparts de Laon…

RV au pied de la Porte d’Ardon à 14h30 ! (pas de billetterie sur place, réservation impérative sur notre site en amont visite limitée à 25 personnes durée ~ 1h30) .

Rue Enguerrand Quarton Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

A stroll around Laon’s three medieval fortified gates!

