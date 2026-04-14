De porte en porte sur les remparts de Laon !, Porte d’Ardon, Laon
De porte en porte sur les remparts de Laon !, Porte d’Ardon, Laon samedi 25 avril 2026.
De porte en porte sur les remparts de Laon ! Samedi 25 avril, 14h30 Porte d’Ardon Aisne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Cette visite sera un prétexte à flâner de la porte d’Ardon à celle de Soissons et d’en découvrir un peu plus sur l’histoire de la ceinture fortifiée de Laon !
> Lieu de RDV : sous la Porte d’Ardon (rue Enguerrand Quarton, face au Solitaire, ville haute) à 14h30
> Tarif normal : 9 € (réduit : 4,50 €, gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 25 personnes | pas de billetterie sur place, nécessité de réserver en amont
> Durée : 1h30
Porte d’Ardon Rue Enguerrand Quarton 02000 Laon Laon 02000 ZAC Île de France Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-paysdelaon.com/reservations-en-ligne/ »}]
A la découverte de la ceinture fortifiée de Laon ! patrimoine remparts
OT Pays de Laon
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