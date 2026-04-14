De porte en porte sur les remparts de Laon !, Porte d’Ardon, Laon

De porte en porte sur les remparts de Laon ! Samedi 25 avril, 14h30 Porte d’Ardon Aisne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Cette visite sera un prétexte à flâner de la porte d’Ardon à celle de Soissons et d’en découvrir un peu plus sur l’histoire de la ceinture fortifiée de Laon !

> Lieu de RDV : sous la Porte d’Ardon (rue Enguerrand Quarton, face au Solitaire, ville haute) à 14h30

> Tarif normal : 9 € (réduit : 4,50 €, gratuit pour les moins de 6 ans) | visite limitée à 25 personnes | pas de billetterie sur place, nécessité de réserver en amont

> Durée : 1h30

Porte d’Ardon Rue Enguerrand Quarton 02000 Laon Laon 02000 ZAC Île de France Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-paysdelaon.com/reservations-en-ligne/ »}]

A la découverte de la ceinture fortifiée de Laon ! patrimoine remparts

OT Pays de Laon