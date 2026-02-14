Rallye pédestre photographique, Hotel de Ville de Laon, Laon
Rallye pédestre photographique, Hotel de Ville de Laon, Laon mercredi 22 avril 2026.
Rallye pédestre photographique Mercredi 22 avril, 14h00 Hotel de Ville de Laon Aisne
Activité de l’UTAS de Laon pour un groupe de jeunes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00
Hotel de Ville de Laon place du général Leclerc 02000 LAON Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France
Découverte d’espaces culturels et de personnages célèbres avec un rallye pédestre laissant la part belle au numérique. Enigmes, cartes et plans, défi photographique… un trésor est à la clé !