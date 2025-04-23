Les grimpettes de Laon à VTT Laon Aisne

Les grimpettes de Laon à VTT vendredi 1 août 2025.

En VTT Très difficile

Parvis de la Cathédrale 02000 Laon Aisne Hauts-de-France

Distance : 13500.0

Ce parcours vous propose de découvrir les grimpettes de Laon, ces nombreuses sentes verdoyantes qui assurent la liaison entre la ville basse et la cité médiévale.

On this tour, you’ll discover the « grimpettes de Laon », the many green paths that link the lower town to the medieval city.

Auf dieser Strecke können Sie die Grimpettes de Laon entdecken, die vielen grünen Pfade, die die Verbindung zwischen der Unterstadt und der mittelalterlichen Stadt herstellen.

Su questo percorso si possono scoprire le « grimpettes » di Laon, i numerosi sentieri verdeggianti che collegano la città bassa e la città medievale.

En esta ruta, podrá descubrir las « grimpettes », los numerosos caminos frondosos que unen la ciudad baja y la ciudad medieval.

