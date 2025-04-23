Les grimpettes de Laon à VTT Laon Aisne
Les grimpettes de Laon à VTT Laon Aisne vendredi 1 août 2025.
Les grimpettes de Laon à VTT En VTT Très difficile
Les grimpettes de Laon à VTT Parvis de la Cathédrale 02000 Laon Aisne Hauts-de-France
Durée : Distance : 13500.0 Tarif :
Ce parcours vous propose de découvrir les grimpettes de Laon, ces nombreuses sentes verdoyantes qui assurent la liaison entre la ville basse et la cité médiévale.
Très difficile
English : Les grimpettes de Laon à VTT
On this tour, you’ll discover the « grimpettes de Laon », the many green paths that link the lower town to the medieval city.
Deutsch : Les grimpettes de Laon à VTT
Auf dieser Strecke können Sie die Grimpettes de Laon entdecken, die vielen grünen Pfade, die die Verbindung zwischen der Unterstadt und der mittelalterlichen Stadt herstellen.
Italiano :
Su questo percorso si possono scoprire le « grimpettes » di Laon, i numerosi sentieri verdeggianti che collegano la città bassa e la città medievale.
Español : Les grimpettes de Laon à VTT
En esta ruta, podrá descubrir las « grimpettes », los numerosos caminos frondosos que unen la ciudad baja y la ciudad medieval.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France