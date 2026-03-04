Rencontre autour des usages numériques dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS), Laon, Laon
Cet événement s’adresse aux professionnels et bénévoles des ESMS, participation gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T13:00:00+02:00
Au programme :
Accueil – 9h
Démarrage – 9h30
Introduction – 9h30-10h30
Ateliers thématiques – 10h45-12h15
- Accès aux droits
- Santé et numérique
- IA
Restitution et clôture – 12h15-13h
Date limite des inscriptions : 17 avril 2026
Laon Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-rencontre-autour-des-usages-numerique-dans-les-esms-30-avril-a-laon-1772026012 »}]
L’URIOPSS Hauts-de-France, dans le cadre du projet PRINT, et EMMAÜS CONNECT de l’Aisne vous invitent à une rencontre entre structures des secteurs social et médico-social du département de l’Aisne.