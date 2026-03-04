Rencontre autour des usages numériques dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS), Laon, Laon

Rencontre autour des usages numériques dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) Jeudi 30 avril, 09h00 Laon Aisne

Cet événement s’adresse aux professionnels et bénévoles des ESMS, participation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T13:00:00+02:00

Au programme :

Accueil – 9h

Démarrage – 9h30

Introduction – 9h30-10h30

Ateliers thématiques – 10h45-12h15

Accès aux droits

Santé et numérique

IA

Restitution et clôture – 12h15-13h

Date limite des inscriptions : 17 avril 2026

Laon Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

L’URIOPSS Hauts-de-France, dans le cadre du projet PRINT, et EMMAÜS CONNECT de l’Aisne vous invitent à une rencontre entre structures des secteurs social et médico-social du département de l’Aisne.