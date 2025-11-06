Spectacle à Laon Camping cosmos Laon
Spectacle à Laon Camping cosmos
1 Bis Rue Edouard Branly Laon Aisne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Début : 2026-04-29 10:00:00
fin : 2026-04-29 10:30:00
2026-04-29
Un spectacle pour les enfants de la compagnie Dérivation !
Ce soir, nos deux campeuses dorment sous les étoiles . Mais voilà qu’une tempête se lève, il va falloir se retrousser les manches pour la traverser ! À coups de décollage intergalactique, de pêche magique ou de grotte préhistorique, tout est bon pour affronter le vent, la peur, la nuit et surtout vivre à deux l’aventure !
RV au Centre social Le Triangle à 10h ! (durée 0h30 tout public à partir de 2 ans) .
1 Bis Rue Edouard Branly Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
English :
A show for children by the Dérivation company!
German :
Eine Aufführung für Kinder von der Kompanie Dérivation!
Italiano :
Uno spettacolo per bambini di Dérivation!
Espanol :
¡Un espectáculo para niños de Dérivation!
