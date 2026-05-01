Laon

Baptêmes de l’air à Laon

Route de Crécy Laon Aisne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Une façon insolite de découvrir Laon et ses alentours !

Profitez du long week-end de l’Ascension pour changer de perspective et découvrir la Montagne Couronnée de Laon et ses proches abords en vous offrant un baptême de l’air grâce aux ailes de l’aéroclub !

RV à l’aérodrome de Laon-Chambry de 10h à 18h ! (durée du vol ~ 10 min sur réservation téléphonique impérativement en appelant le 03 23 23 00 87)… .

Route de Crécy Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 00 87

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English :

An unusual way to discover Laon and its surroundings!

L’événement Baptêmes de l’air à Laon Laon a été mis à jour le 2026-04-29 par OT du Pays de Laon