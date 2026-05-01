Baptêmes de l’air à Laon Laon
Baptêmes de l’air à Laon Laon jeudi 14 mai 2026.
Laon
Baptêmes de l’air à Laon
Route de Crécy Laon Aisne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Une façon insolite de découvrir Laon et ses alentours !
Profitez du long week-end de l’Ascension pour changer de perspective et découvrir la Montagne Couronnée de Laon et ses proches abords en vous offrant un baptême de l’air grâce aux ailes de l’aéroclub !
RV à l’aérodrome de Laon-Chambry de 10h à 18h ! (durée du vol ~ 10 min sur réservation téléphonique impérativement en appelant le 03 23 23 00 87)… .
Route de Crécy Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 00 87
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English :
An unusual way to discover Laon and its surroundings!
L’événement Baptêmes de l’air à Laon Laon a été mis à jour le 2026-04-29 par OT du Pays de Laon
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