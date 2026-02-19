Sortie nature à Laon Faune et flore au Domaine de la Solitude

Laon Aisne

Début : 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-07-01 11:30:00

2026-07-01

Lors d’une balade au cœur même du marais de la Solitude à travers joncs et roseaux, accompagnez notre animateur à la découverte de la vie foisonnante des zones humides…

Une sortie organisée par le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France.

Lieu de RV précisé à la réservation (début de la sortie à 9h durée 2h30)

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

English :

On a stroll through the heart of the Solitude marsh, you’ll join our guide in discovering the teeming life of wetlands…

An outing organized by the Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France.

Meeting point specified on reservation (outing starts at 9 a.m. duration: 2h30)

