Sortie nature à Laon Faune et flore au Domaine de la Solitude
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-07-01 11:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Lors d’une balade au cœur même du marais de la Solitude à travers joncs et roseaux, accompagnez notre animateur à la découverte de la vie foisonnante des zones humides…
Une sortie organisée par le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France.
Lieu de RV précisé à la réservation (début de la sortie à 9h durée 2h30)
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France
English :
On a stroll through the heart of the Solitude marsh, you’ll join our guide in discovering the teeming life of wetlands…
An outing organized by the Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France.
Meeting point specified on reservation (outing starts at 9 a.m. duration: 2h30)
L’événement Sortie nature à Laon Faune et flore au Domaine de la Solitude Laon a été mis à jour le 2026-02-19 par OT du Pays de Laon