Concert des choeurs du Conservatoire à Laon Laon samedi 20 juin 2026.

Laon

Concert des choeurs du Conservatoire à Laon

Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A travers ce concert, les chœurs du Conservatoire mettent en lumière les compositrices d’hier et d’aujourd’hui, dans toute la richesse de leurs répertoires…

RV RV dans l’église Saint-Martin à 18h !

A travers ce concert, les chœurs du Conservatoire mettent en lumière les compositrices d’hier et d’aujourd’hui, dans toute la richesse de leurs répertoires…

RV RV dans l’église Saint-Martin à 18h ! .

Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 87 10

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English :

In this concert, the Conservatoire?s choirs highlight women composers, past and present, in all the richness of their repertoires?

RV RV in Saint-Martin church at 6pm!

L’événement Concert des choeurs du Conservatoire à Laon Laon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Laon