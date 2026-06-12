Concert des choeurs du Conservatoire à Laon Laon
Concert des choeurs du Conservatoire à Laon Laon samedi 20 juin 2026.
Laon
Concert des choeurs du Conservatoire à Laon
Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
A travers ce concert, les chœurs du Conservatoire mettent en lumière les compositrices d’hier et d’aujourd’hui, dans toute la richesse de leurs répertoires…
RV RV dans l’église Saint-Martin à 18h !
A travers ce concert, les chœurs du Conservatoire mettent en lumière les compositrices d’hier et d’aujourd’hui, dans toute la richesse de leurs répertoires…
RV RV dans l’église Saint-Martin à 18h ! .
Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 87 10
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English :
In this concert, the Conservatoire?s choirs highlight women composers, past and present, in all the richness of their repertoires?
RV RV in Saint-Martin church at 6pm!
L’événement Concert des choeurs du Conservatoire à Laon Laon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Laon
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