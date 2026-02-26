Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Laon
Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Laon vendredi 12 juin 2026.
Laon
Journées Européennes de l’Archéologie 2026
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
Le point sur les dernières découvertes archéologiques régionales au fil de ces deux jours ouverts au grand public…
Ces journées permettent de découvrir l’actualité archéologique de la région. Les résultats des principales fouilles y sont présentés par les archéologues eux-mêmes et des temps d’échanges avec le public permettent de mieux comprendre cette science. Durant ces deux jours, des livrets et brochures sont également mis à disposition.
Programme à venir prochainement… .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An update on the latest regional archaeological discoveries over two days open to the general public…
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Laon a été mis à jour le 2026-02-26 par OT du Pays de Laon
À voir aussi à Laon (Aisne)
- De porte en porte sur les remparts de Laon !, Porte d’Ardon, Laon 25 avril 2026
- Visite guidée à Laon De porte en porte Laon 25 avril 2026
- 4ème Rencontre locale des acteurs de l’inclusion numérique dans l’Aisne (Arrondissement de Laon), Avenue du Maréchal Foch, 02000 LAON, Laon 27 avril 2026
- Spectacle à Laon Camping cosmos Laon 29 avril 2026
- Rencontre autour des usages numériques dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS), Laon, Laon 30 avril 2026