Laon

Journées Européennes de l’Archéologie 2026

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Le point sur les dernières découvertes archéologiques régionales au fil de ces deux jours ouverts au grand public…

Ces journées permettent de découvrir l’actualité archéologique de la région. Les résultats des principales fouilles y sont présentés par les archéologues eux-mêmes et des temps d’échanges avec le public permettent de mieux comprendre cette science. Durant ces deux jours, des livrets et brochures sont également mis à disposition.

Programme à venir prochainement… .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

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English :

An update on the latest regional archaeological discoveries over two days open to the general public…

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Laon a été mis à jour le 2026-02-26 par OT du Pays de Laon