Comité de lecture spécial BD à Laon Rue Marcelin Berthelot Laon

Laon

Comité de lecture spécial BD à Laon

Rue Marcelin Berthelot Cloître Saint-Martin Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rejoignez notre tout nouveau comité de lecture pour partager vos coups de cœur littéraires et découvrir de nouvelles lectures ! Ce moment convivial est l’occasion d’échanger vos impressions sur vos livres préférés autour d’un thé ou d’un café…

RV à la médiathèque Suzanne-Martinet à 14h30 !

Rejoignez notre tout nouveau comité de lecture pour partager vos coups de cœur littéraires et découvrir de nouvelles lectures ! Ce moment convivial est l’occasion d’échanger vos impressions sur vos livres préférés autour d’un thé ou d’un café…

RV à la médiathèque Suzanne-Martinet à 14h30 ! .

Rue Marcelin Berthelot Cloître Saint-Martin Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 70 mediatheque.suzannemartinet@ville-laon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join our brand-new reading committee to share your literary favorites and discover new reads! This convivial moment is an opportunity to exchange your impressions of your favorite books over a cup of tea or coffee?

See you at the Suzanne-Martinet multimedia library at 2.30pm!

L’événement Comité de lecture spécial BD à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Laon