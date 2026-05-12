Comité de lecture spécial BD à Laon Rue Marcelin Berthelot Laon
Comité de lecture spécial BD à Laon Rue Marcelin Berthelot Laon samedi 13 juin 2026.
Laon
Comité de lecture spécial BD à Laon
Rue Marcelin Berthelot Cloître Saint-Martin Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Rejoignez notre tout nouveau comité de lecture pour partager vos coups de cœur littéraires et découvrir de nouvelles lectures ! Ce moment convivial est l’occasion d’échanger vos impressions sur vos livres préférés autour d’un thé ou d’un café…
RV à la médiathèque Suzanne-Martinet à 14h30 !
Rejoignez notre tout nouveau comité de lecture pour partager vos coups de cœur littéraires et découvrir de nouvelles lectures ! Ce moment convivial est l’occasion d’échanger vos impressions sur vos livres préférés autour d’un thé ou d’un café…
RV à la médiathèque Suzanne-Martinet à 14h30 ! .
Rue Marcelin Berthelot Cloître Saint-Martin Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 70 mediatheque.suzannemartinet@ville-laon.fr
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English :
Join our brand-new reading committee to share your literary favorites and discover new reads! This convivial moment is an opportunity to exchange your impressions of your favorite books over a cup of tea or coffee?
See you at the Suzanne-Martinet multimedia library at 2.30pm!
L’événement Comité de lecture spécial BD à Laon Laon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Laon
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