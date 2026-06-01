Visite à Laon Visite de la cathédrale… aux jumelles Laon
Visite à Laon Visite de la cathédrale… aux jumelles Laon lundi 15 juin 2026.
Laon
Visite à Laon Visite de la cathédrale… aux jumelles
Laon Aisne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 09:30:00
fin : 2026-06-17 10:30:00
Date(s) :
2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-22 2026-06-23
Une découverte originale de la cathédrale !
Explorez le monument avec un tailleur de pierre… et une paire de jumelles !
Et plongez dans les sculptures les plus discrètes, les vitraux, l’art du trait et de la stéréotomie, aperçu géologique des pierres utilisées.
Une animation organisée par l’Observatoire du Ciel et de l’Espace…
RV devant la cathédrale les lundis, mercredis, jeudis et vendredis à 9h30 et à 11h30 les mardis à 11h ! .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France
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English :
An original way to discover the cathedral!
L’événement Visite à Laon Visite de la cathédrale… aux jumelles Laon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays de Laon
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