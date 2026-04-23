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Brocante à Laon (ville basse) Laon

Brocante à Laon (ville basse) Laon dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Rue Léo Lagrange

Ville : 02000 Laon

Département : Aisne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Laon

Brocante à Laon (ville basse)

Rue Léo Lagrange Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

A 25 min du Center Parcs !
Brocante organisée par le Judo Club
100-200 exposants buvette et restauration

RV au Palais des Sports de 8h à 18h !   .

Rue Léo Lagrange Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 75 63 34 51 

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English :

Just 25 minutes from Center Parcs!

L’événement Brocante à Laon (ville basse) Laon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Laon

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