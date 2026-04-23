Laon

Brocante à Laon (ville basse)

Rue Léo Lagrange Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

A 25 min du Center Parcs !

Brocante organisée par le Judo Club

100-200 exposants buvette et restauration

RV au Palais des Sports de 8h à 18h ! .

Rue Léo Lagrange Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 75 63 34 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Just 25 minutes from Center Parcs!

L’événement Brocante à Laon (ville basse) Laon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Laon