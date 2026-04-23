Brocante à Laon (ville basse) Laon
Brocante à Laon (ville basse) Laon dimanche 28 juin 2026.
Laon
Brocante à Laon (ville basse)
Rue Léo Lagrange Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
A 25 min du Center Parcs !
Brocante organisée par le Judo Club
100-200 exposants buvette et restauration
RV au Palais des Sports de 8h à 18h ! .
Rue Léo Lagrange Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 75 63 34 51
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English :
Just 25 minutes from Center Parcs!
L’événement Brocante à Laon (ville basse) Laon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Laon
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