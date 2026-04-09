Laon

Courses hippiques à Laon

Chemin des prés de la ville Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 13:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Organisée par la Société des Courses de Laon, venez participer à cet après-midi de courses intitulée Bienvenue aux étudiants …

RV à l’hippodrome de Laon à partir de 13h30 !

Organisée par la Société des Courses de Laon, venez participer à cet après-midi de courses intitulée Bienvenue aux étudiants …

RV à l’hippodrome de Laon à partir de 13h30 ! .

Chemin des prés de la ville Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 22 52 contact@hippodrome-laon.fr

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English :

Organized by the Société des Courses de Laon, come and take part in this afternoon of racing entitled Welcome to students ?

See you at Laon racecourse from 1.30pm!

L’événement Courses hippiques à Laon Laon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Laon