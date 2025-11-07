Spectacle à Laon Un garçon ordinaire Laon

Spectacle à Laon Un garçon ordinaire

1 Bis Rue Edouard Branly Laon Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 15:00:00

fin : 2026-05-21 15:45:00

Date(s) :

2026-05-21

Un garçon ordinaire est un projet scénique inspiré du roman éponyme de Joseph d’Anvers.

On y suit six adolescents. Ils sont rebelles et insouciants, idéalistes et sans concession. Ils traversent leur jeunesse avec des rêves trop grands pour eux.

Dans trois mois, ils passent le bac. Mais au premier jour de cette histoire, Kurt Cobain meurt.

Et rien ne sera plus pareil désormais.

Ils sont les ultimes représentants de la génération X, et vivent là les premières heures d’un

monde en plein bouleversement.

A noter que la première partie sera assurée par la classe de musiques actuelles du Conservatoire de Laon qui reprendra des morceaux cultes des années “grunge”…

RV au Centre social Le Triangle à 20h ! (durée 1h)

1 Bis Rue Edouard Branly Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

English :

Un garçon ordinaire is a stage project inspired by the novel of the same name by Joseph d?Anvers.

It follows six teenagers. They are rebellious and carefree, idealistic and uncompromising. They go through their youth with dreams too big for them.

In three months, they’ll be taking their baccalaureate. But on the first day of this story, Kurt Cobain dies.

And nothing will ever be the same again.

They are the last representatives of Generation X, and are experiencing the first hours of a world in upheaval

world in upheaval.

Note that the opening act will be the Conservatoire de Laon?s contemporary music class, covering cult tracks from the ?grunge? years…

See you at Centre social Le Triangle at 8pm! (duration: 1h)

German :

Un garçon ordinaire ist ein Bühnenprojekt, das von dem gleichnamigen Roman von Joseph von Antwerpen inspiriert wurde.

Wir folgen sechs Jugendlichen. Sie sind rebellisch und unbekümmert, idealistisch und kompromisslos. Sie durchleben ihre Jugend mit Träumen, die zu groß für sie sind.

In drei Monaten werden sie ihr Abitur ablegen. Doch am ersten Tag dieser Geschichte stirbt Kurt Cobain.

Und von nun an wird nichts mehr so sein wie vorher.

Sie sind die letzten Vertreter der Generation X und erleben die ersten Stunden einer neuen Welt

welt im Umbruch.

Der erste Teil des Abends wird von der Klasse für aktuelle Musik des Konservatoriums von Laon bestritten, die Kultstücke aus den Grunge-Jahren spielt….

Treffpunkt im Sozialzentrum Le Triangle um 20 Uhr! (Dauer: 1 Stunde)

Italiano :

Un garçon ordinaire è un progetto teatrale basato sull’omonimo romanzo di Joseph d’Anvers.

Segue sei adolescenti. Sono ribelli e spensierati, idealisti e intransigenti. Attraversano la loro giovinezza con sogni troppo grandi per loro.

Tra tre mesi, sosterranno l’esame di maturità. Ma il primo giorno di questa storia, Kurt Cobain muore.

E nulla sarà più come prima.

Sono gli ultimi rappresentanti della Generazione X e vivono le prime ore di un mondo in subbuglio

mondo in subbuglio.

Ad aprire lo spettacolo sarà la classe di musica contemporanea del Conservatorio di Laon, che eseguirà cover di brani cult degli anni del grunge…

Ci vediamo al Centre social Le Triangle alle 20.00! (durata: 1 ora)

Espanol :

Un garçon ordinaire es un proyecto escénico basado en la novela homónima de Joseph d’Anvers.

Sigue a seis adolescentes. Son rebeldes y despreocupados, idealistas e intransigentes. Atraviesan su juventud con sueños demasiado grandes para ellos.

Dentro de tres meses se presentan a los exámenes de bachillerato. Pero el primer día de esta historia, Kurt Cobain muere.

Y ya nada volverá a ser lo mismo.

Son los últimos representantes de la Generación X, y viven las primeras horas de un mundo en convulsión

mundo en convulsión.

Los teloneros serán los alumnos de música contemporánea del Conservatorio de Laon, que interpretarán versiones de temas de culto de los años del grunge…

Nos vemos en el Centre social Le Triangle a las 20.00 horas (duración: 1 hora)

L’événement Spectacle à Laon Un garçon ordinaire Laon a été mis à jour le 2025-11-07 par OT du Pays de Laon