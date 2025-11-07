Exposition à Laon en partenariat avec le FRAC Picardie Laon
Exposition à Laon en partenariat avec le FRAC Picardie
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 13:00:00
fin : 2026-05-02 17:30:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-05 2026-05-06
Dans la continuité du partenariat renouvelé l’année dernière entre la Ville de Laon et le FRAC Picardie, l’année 2026 mettra en lumière le travail d’un·e artiste du territoire dont la pratique explore le dessin sous une forme inédite en volume…
RV à l’Espace Bernard-Noël de la MAL ! (du mardi au vendredi de 13h à 17h30 et le samedi de 14h à 17h)
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
English :
Following on from the partnership renewed last year between the City of Laon and the FRAC Picardie, 2026 will highlight the work of a local artist whose practice explores drawing in an original form: in volume?
See you at the Espace Bernard-Noël at the MAL! (Tuesday to Friday, 1pm to 5:30pm and Saturday, 2pm to 5pm)
German :
In Fortsetzung der im letzten Jahr erneuerten Partnerschaft zwischen der Stadt Laon und dem FRAC Picardie wird 2026 die Arbeit eines Künstlers oder einer Künstlerin aus der Region ins Rampenlicht gerückt, dessen/deren Praxis die Zeichnung in einer neuen Form erforscht: in Volumen?
Wir sehen uns im Espace Bernard-Noël der MAL! (Dienstag bis Freitag von 13:00 bis 17:30 Uhr und Samstag von 14:00 bis 17:00 Uhr)
Italiano :
Proseguendo il partenariato rinnovato lo scorso anno tra la Città di Laon e il FRAC Picardie, 2026 metterà in luce il lavoro di un artista locale la cui pratica esplora il disegno in una nuova forma: in volume?
Ci vediamo all’Espace Bernard-Noël del MAL! (Da martedì a venerdì dalle 13.00 alle 17.30 e sabato dalle 14.00 alle 17.00)
Espanol :
Continuando con la colaboración renovada el año pasado entre la ciudad de Laon y el FRAC Picardie, 2026 pondrá de relieve la obra de un artista local cuya práctica explora el dibujo bajo una nueva forma: en volumen?
Nos vemos en el Espacio Bernard-Noël del MAL (de martes a viernes de 13:00 a 17:30 y sábados de 14:00 a 17:00)
