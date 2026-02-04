Visite guidée autour du street art à Laon (quartier Champagne) Laon

Visite guidée autour du street art à Laon (quartier Champagne)

1bis Rue Édouard Branly Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-09-05

Le street art vous intéresse ? Venez découvrir les fresques murales de Laon !

Depuis plusieurs années, le Festival international des arts urbains transforme la ville de Laon en une galerie à ciel ouvert, où les murs parlent et les couleurs s’expriment.

Nous vous invitons donc à en savoir plus sur onze d’entre elles au cours de cette déambulation guidée par les guides de l’office de tourisme qui vous livreront quelques clés de lecture et anecdotes. Ouvrez l’œil, vous allez être surpris et émerveillés !

>> RV devant le centre social Le Triangle (1bis rue Edouard Branly, ville basse) à 14h30

>> durée 1h30

>> réservation obligatoire

>> visite limitée à 25 personnes par session

>> distance 1.5 km de marche en déambulation .

1bis Rue Édouard Branly Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

Interested in street art? Come and discover Laon’s murals!

